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Горлович Григорий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горлович
Имя
Григорий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
15 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 45
Источник
Скан
Оригинальная запись
1718. Горлович Григорий Григорьевич, 25 л., Томск. окр., Ишимск. в., д. Григорьевки. Томск. Г. С. Ст. ст. 16, 64, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 15/І—26.

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