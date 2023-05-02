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Дударев Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дударев
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
28 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 119
Источник
Скан
Оригинальная запись
4154. ДУДАРЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 28 л., Киренск. у., Марковск. в., с. Александровского. Н. С. 1 уч. г. Иркутска. Ст. 180 п. «г», лиш. св. 1 г. Исп. 28 июля 923.

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