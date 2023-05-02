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Глаголевский Федор Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глаголевский
Имя
Федор
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
02 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 64
Источник
Скан
Оригинальная запись
46062. ГЛАГОЛЕВСКІЙ, ФЕДОРЪ ПЕТРОВЪ. К. изъ сс.-п. Енисейск. у., Анциферовск. в., д. Погодаевой, 38 л., рд. Крестецк. у., въ с. Мокромъ Островѣ; — Томск. О. С. (въ 5 р.), 9, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., тюр. 4 м. Исп. 2 Апр. 905. | 902 42109 1655 У. | 88 49472 1647 У. | 98 87117 1655 У. | 87 80704 169 М.

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