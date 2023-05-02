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Андреев Федор Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Федор
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
04 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
710. Андреев Федор Григорьевич, 20 л., Белебеевск. к., Алышевск. в., д. Казанки. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. 142, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 4 дек. 926.

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