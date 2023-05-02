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Урбанский Ян Францев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Урбанский
Имя
Ян
Отчество
Францев
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
Источник
Скан
Оригинальная запись
130334. УРБАНСКІЙ, ЯНЪ ФРАНЦЕВЪ. К. Сандомирск. у., гм. Гурки, д. Пенцлавице, 22 л.; — Радомск. О. С. 2 Мая 909, 120, 149 и 1 ч. 1690 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 7 Окт. 909.

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