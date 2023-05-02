Урбанский Ян Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Урбанский
- Имя
- Ян
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130334. УРБАНСКІЙ, ЯНЪ ФРАНЦЕВЪ. К. Сандомирск. у., гм. Гурки, д. Пенцлавице, 22 л.; — Радомск. О. С. 2 Мая 909, 120, 149 и 1 ч. 1690 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 7 Окт. 909.
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