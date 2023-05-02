Платонов Михаил Лазаревич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Платонов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Лазаревич
- Дата исполнения приговора
- __ апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 219
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7748. ПЛАТОНОВ МИХАИЛ ЛАЗАРЕВИЧ, 20 л., г. Луги. Н. С 1 уч. Лужск. у. Ст. 180, лиш. св ½ г и пор. пр. 3 г. Исп. апр. 923
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