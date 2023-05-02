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Хрусталев Герасим Акимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хрусталев
Имя
Герасим
Отчество
Акимов
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
Источник
Скан
Оригинальная запись
140900. ХРУСТАЛЕВЪ, ГЕРАСИМЪ АКИМОВЪ. К. Мценск. у., Воинск. в., д. Кикиной, 23 л.; — Харьков. С. П. 15 Мая 909, 134, 135, 149 и 1 ч. 341 У., крѣп. 3 м. Исп. 6 Нояб. 909.

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