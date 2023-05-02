Хрусталев Герасим Акимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хрусталев
- Имя
- Герасим
- Отчество
- Акимов
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140900. ХРУСТАЛЕВЪ, ГЕРАСИМЪ АКИМОВЪ. К. Мценск. у., Воинск. в., д. Кикиной, 23 л.; — Харьков. С. П. 15 Мая 909, 134, 135, 149 и 1 ч. 341 У., крѣп. 3 м. Исп. 6 Нояб. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.