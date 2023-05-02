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Седин Алексей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Седин
Имя
Алексей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
10 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 303
Источник
Скан
Оригинальная запись
10387. СЕДИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 23 л., б. Витебск. г., Бочейковск. у., Вороньск. в., д. Подлобки. В. Т. 16 стр. корп. Ст. ст. 180 п. «е», 3 ч. 208, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 10/ІІІ — 24.

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