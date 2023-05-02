Белугин Гавриил Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белугин
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 26 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13228. БЕЛУГИН, ГАВРИИЛ СТЕПАНОВИЧ, 28 л. Гр. Торопецк. у., Платиченск. в., д. Лошаеды; — Н. С. 5 уч. Торопецк. у. Кража, лиш. св. 3 г., с. зач. 1 м. и 2 л. пр. з. Исп. 26 июля 919.
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