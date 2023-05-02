Барыкин Михаил Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барыкин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 02 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129901/а. БАРЫКИНЪ, МИХАИЛЪ ЗАХАровъ. К. Путивльск. у., Шальвинск. в. и с., 21 г.; — Сумск. О. С., 4 п. 134, 135, 149 и 1464 У., тюр. 2 м. Исп. 2 Марта 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.