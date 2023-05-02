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Барыкин Михаил Захаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барыкин
Имя
Михаил
Отчество
Захаров
Дата исполнения приговора
02 март 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 28
Источник
Скан
Оригинальная запись
129901/а. БАРЫКИНЪ, МИХАИЛЪ ЗАХАровъ. К. Путивльск. у., Шальвинск. в. и с., 21 г.; — Сумск. О. С., 4 п. 134, 135, 149 и 1464 У., тюр. 2 м. Исп. 2 Марта 909.

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