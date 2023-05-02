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Яковлев Иван Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яковлев
Имя
Иван
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 376
Источник
Скан
Оригинальная запись
13872. Яковлев Иван Алексеевич, 39 л., Ленинградск. г., г. Сестрорецка. Н. С. 2 уч. Ленинградск. у. Ст. ст. 2 ч. 86, 88, 176, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 19 нояб. 926.

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