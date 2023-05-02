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Трифонов Геннадий Александро­вич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трифонов
Имя
Геннадий
Отчество
Александро­вич
Дата исполнения приговора
15 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 351
Источник
Скан
Оригинальная запись
12028. ТРИФОНОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРО­ВИЧ, 20 л., Ярославск. г., б. Мышкинск. у.. Сменцовск. В., д. Крутово. Ярославск. Губсуд. Ст. 1 ч. 184, лиш. св. 8 л. Л. в. з. с. 15/ІѴ—24.

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