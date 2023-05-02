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Асан-Оглы Абдурахман

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Асан-Оглы
Имя
Абдурахман
Дата исполнения приговора
__ сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
129651. АСАНЪ-ОГЛЫ, АБДУРАХМАНЪ. К. Борчалинск. у., с. Ильмазло, 30 л.; — Тифлисск. О. С., 134, 135, 149 и 2 ч. 1455 У., арест. отд. 3 г. Исп. въ Сент. 909.

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