Асан-Оглы Абдурахман
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Асан-Оглы
- Имя
- Абдурахман
- Дата исполнения приговора
- __ сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129651. АСАНЪ-ОГЛЫ, АБДУРАХМАНЪ. К. Борчалинск. у., с. Ильмазло, 30 л.; — Тифлисск. О. С., 134, 135, 149 и 2 ч. 1455 У., арест. отд. 3 г. Исп. въ Сент. 909.
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