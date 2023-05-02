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Кобякова Федосия Севастьяновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кобякова
Имя
Федосия
Отчество
Севастьяновна
Дата исполнения приговора
09 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
6072. КОБЯКОВА ФЕДОСИЯ СЕВАСТЬЯНОВНА, 30 л., Камышловск. у., Еланск. в. и с., Н. С. 3 уч. Камышловск. у., Ст. 147, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 9 авг. 923.

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