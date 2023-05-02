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Космаров Иван Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Космаров
Имя
Иван
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
25 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 191
Источник
Скан
Оригинальная запись
6719. КОСМАРОВ ИВАН ТРОФИМОВИЧ, 48 л., Кузнецк. у., Саратовск. Губревтриб., Ст. 113, лиш. св. 1½ г., Исп. 25 июня 923.

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