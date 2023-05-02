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Сверчков Яков Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сверчков
Имя
Яков
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
10 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8793. СВЕРЧКОВ ЯКОВ МАТВЕЕВИЧ, 25 л., Юхновск. у., Пятницк. в., д. Крутые. Тверск. Губсуд. Ст. ст. 149 ч. 2, 157 ч. 2 и 176, лиш. св. 6 л. 5 м. 28 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 10 дек. 923.

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