Кабанов Афанасий Константинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кабанов
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Константинов
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 145
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34158. КАБАНОВЪ, АФАНАСІЙ КОНСТАНТИНОВЪ (онъ же Ермолаевъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Вольск. у., Покровск. в. с. Липовки, 46 л.; — Саратов. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 31 Окт. 907. | 902 3411 1655 У. | 98 89962 1655 У. | 96 29645 169 М. | 95 10741 169 М. | 94 10968 169 М. | 91 138257 1655 У. | 88 58504 169 М. | 83 3608 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.