Абрамов Андрей Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абрамов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44656. АБРАМОВЪ, АНДРЕЙ СТЕПАНОВЪ. К. Скопин. у., Измайловск. в., д. Ольшанки, 27 л.; — Москов. О. С. (въ 3 р.), 134, 135 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 18 Мая 905. | 903 75199 169 М. | 903 19148 169 М.
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