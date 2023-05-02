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Данилов Иван Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Данилов
Имя
Иван
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 107
Источник
Скан
Оригинальная запись
3720. ДАНИЛОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 20 л., Новоторжск. у., Климовск. в., д. Парнева. В. Т. Триб. Московск. окр. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. 9 м. 25 д. и пор. пр. 2 г. Исп. 18 сент. 923.

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