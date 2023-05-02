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Драчев Андрей Лукьянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Драчев
Имя
Андрей
Отчество
Лукьянов
Дата исполнения приговора
23 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 124
Источник
Скан
Оригинальная запись
145437. ДРАЧЕВЪ, АНДРЕЙ ЛУКЬЯновъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ейска, 38 л.; — Екатеринодар. О. С. 15 Сент. 909, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 23 Нояб. 909. | 907 72450 1655 У. | 99 47266 169 М | 906 38166 170 М. | 92 21890 170 М. | 903 60698 169 М. | 89 76522 169 М. | 901 78624 170 М.

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