Сутягин Федор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСутягин Федор Алексеевич

Сутягин Федор Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сутягин
Имя
Федор
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
10 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
29334. СУТЯГИН, ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 30 л.; — Н. С. 1 уч. Казанск. у. Убийство, лиш. св. 20 л., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 10 февр. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.