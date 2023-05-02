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Терентьев Михаил Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Терентьев
Имя
Михаил
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
18 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 341
Источник
Скан
Оригинальная запись
12600. Терентьев Михаил Степанович, 20 л., Иркутск. окр., Усольск. р., завода Терентьева. Сибирск. Крайсуд. Ст. ст. 16, 1 ч. 86, лиш. св. 10 л. П. в. з. с. 18 июля 926.

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