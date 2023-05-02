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Лейтан Андрей Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лейтан
Имя
Андрей
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 147
Источник
Скан
Оригинальная запись
25924. ЛЕЙТАН, АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 48 л. Гр. Двинск. у., Дарьинск. в.; — Н. С. Василеостровск. р. 3 от. г. Петрограда. Покупка краден., лиш. св. ½ г. условно.

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