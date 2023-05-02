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Корабицин Григорий Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корабицин
Имя
Григорий
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
6482. КОРАБИЦИН ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ, 35 л., Ялуторовск. у., Красновск. в. и с., Тюменск. Губсуд, Ст. ст. 58 ч. 2, 60, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 25 сент. 923.

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