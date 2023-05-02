Корабицин Григорий Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корабицин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 185
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6482. КОРАБИЦИН ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ, 35 л., Ялуторовск. у., Красновск. в. и с., Тюменск. Губсуд, Ст. ст. 58 ч. 2, 60, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 25 сент. 923.
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