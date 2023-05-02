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Королев Василий Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Королев
Имя
Василий
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
18 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
6591. КОРОЛЕВ ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ, 24 л., Барнаульск. у., Тойминск. в., с. Озерки, Ново-Николаевск. Губсуд, Ст. ст. 57, 58, 60, лиш. св. 6 л., Исп. 18 июля 923.

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