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Ермаков Виктор Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ермаков
Имя
Виктор
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
26 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
4452. ЕРМАКОВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ, 33 л., Шадринск. у., Каргопольск. в. и с. Томск. Губсуд. Ст. ст, 60, 81 ч. 2 и 85 ч. 3, лиш. св. 4 г. 2 м. 7 д. Исп. 26 июля 923

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