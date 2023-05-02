Ермаков Виктор Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ермаков
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- 26 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4452. ЕРМАКОВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ, 33 л., Шадринск. у., Каргопольск. в. и с. Томск. Губсуд. Ст. ст, 60, 81 ч. 2 и 85 ч. 3, лиш. св. 4 г. 2 м. 7 д. Исп. 26 июля 923
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