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Ануфриев Григорий Никитин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ануфриев
Имя
Григорий
Отчество
Никитин
Дата исполнения приговора
27 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
129584. ануфріевъ, Григорій никитинъ. К. Владимір. г., Александров. у., Андреевско-Годуновск. в., с. Чернецкаго, 27 л.; —М. С. 5 уч. Томск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 27 Авг. 909.

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