Неупокоев Иван Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Неупокоев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 158
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5036. Неупокоев Иван Федорович, 42 л. Гр. Красноярск. у., Магойск. в., д. Васильева; — Астраханск. Ревтриб. Контр-революц. действия, лиш. св. 3 г., по амнист. от 5 нояб. 919 г. приг. примен. условно.
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