Звонов Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗвонов Михаил Павлович

Звонов Михаил Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Звонов
Имя
Михаил
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
30 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
4911. ЗВОНОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, Череповецк. у., Богословск. в., с. Фроловское. Череповецк. Губсуд. Ст. 180 п. «з», расстрел, по амн. замен. лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 30 марта 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.