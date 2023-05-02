Пивоварский Франц Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пивоварский
- Имя
- Франц
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 194
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34547. ПИВОВАРСКІЙ, ФРАНЦЪ ГРИгорьевъ (онъ же Пивоварчукъ). К. Соколов. у., гм. Корчевъ, д. Чапли-Русскія, 54 л.; — Гроднен. О. С. (въ 5 р.), 1684¹ У., арест. отд. 2 г. Исп. 29 Марта 905. | 901 36944 169 М. | 94 13059 170 М. | 99 62349 170 М. | 85 81140 169 М.
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