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Радзинский Израиль-Мендель Лейбов-Абрамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Радзинский
Имя
Израиль-Мендель
Отчество
Лейбов-Абрамов
Дата исполнения приговора
06 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 286
Источник
Скан
Оригинальная запись
86671. РАДЗИНСКІЙ, ИЗРАИЛЬ-МЕНдель Лейбовъ-Абрамовъ, 16 л. Мщ. пос. Балуты, гм. Радогощъ, Лодзин у.; — Петроков. О. С., 21 Апр. 911, 114, 140 и 1 ч. 1655 У., тюр. 3 м. Исп. 6 Іюня 911. | 910 25034 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 68611. | 22 Дек. 909 г. М. С. 10 уч. г. Лодзи, 172 М., тюр. 7 м. | 908 39320 169 М.

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