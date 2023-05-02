Лукин Михаил Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лукин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- 04 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 235
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8292. ЛУКИН МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, 26 л., Пошехоно-Володарск у., д. Молофеской. Н. С. 3 уч. г. Архангельска. Ст. ст. 205, 207, лиш. св. 1 г. Исп. 4 янв. 923.
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