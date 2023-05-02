Ковтун Фома Кондратьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковтун
- Имя
- Фома
- Отчество
- Кондратьев
- Дата исполнения приговора
- 11 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 113
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32361. КОВТУНЪ, ФОМА КОНДРАТЬЕВЪ (онъ же Говдунъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Ольгопольск. у., Ободовск. в. и м., 30 л.; — К.-Подольск. О. С. (во 2 р.), 2 отд. 1 ч. 1643 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м., съ зачет. 8 м., отб. по приг., напеч. въ 904 г. № 59418. Исп. 11 Марта 905. | 99 93982 1649 У.
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