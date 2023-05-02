Ясинский Иван Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ясинский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 378
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12527. ЯСИНСКИЙ, ИВАН ПАВЛОВИЧ, 19 л. Гр. Петергофск. у., Витинск. в., д. Волковицы; — Н. С. 5 отд. 1 р. г. Петроградн. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 28 февр. 920.
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