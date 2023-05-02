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Александров Дмитрий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Александров
Имя
Дмитрий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
01 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 7
Источник
Скан
Оригинальная запись
12675. АЛЕКСАНДРОВ, ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 31 г. Гр. Серпуховск. у., Лопаснинск. в., с. Новоселок; — Н. С. Замоскворецк. р. Калужско-Кожевническ. отд. г. Москвы. Должн. прест., лиш. св. 1 г. Исп. 1 дек. 920.

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