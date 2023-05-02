Серский Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСерский Иван Иванович

Серский Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Серский
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
20 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 318
Источник
Скан
Оригинальная запись
11747. Серский Иван Иванович, 46 л., Рязанск. г., Ряжск. у., Марсюковск. в., с. Еремечихи. Алтайск. Губсуд. Ст. ст. 16, 92, 1 ч. 181, 189, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 20 янв. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.