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Малфыгин Алексей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малфыгин
Имя
Алексей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
8631. МАЛФЫГИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 39 л., г. Калязина. Московск Губсуд. Ст. 85, лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 27 окт. 923.

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