Фролович Павел Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фролович
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 429
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140646. ФРОЛОВИЧЪ, ПАВЕЛЪ ИВАНОВЪ. К. Себежск. у., Непоротовск. в., д. Дорбышей, 17 л.; — У. Чл. О. С. по Себежск. у. 29 Сент. 909, 170¹ и 172 М., тюр. 6 м. Исп. 14 Окт. 909.
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