Гольдман Иосек-Израиль Хаим-Ицков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГольдман Иосек-Израиль Хаим-Ицков

Гольдман Иосек-Израиль Хаим-Ицков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гольдман
Имя
Иосек-Израиль
Отчество
Хаим-Ицков
Дата исполнения приговора
05 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 65
Источник
Скан
Оригинальная запись
101875. ГОЛЬДМАНЪ, ІОСЕКЪ-ИЗРАИЛЬ Хаимъ-Ицковъ, 18 л. Мщ. п. и гм. Уржендовъ, Яновск. у., рд. въ г. Краснинѣ, т. же у.; — Люблин. О. С., 19 Апр. 911, 140, 152 и 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 2713, тюр. 1 г. Исп. 5 Іюля 911.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.