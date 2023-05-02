Томашевский Станислав Иосифов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Томашевский
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Иосифов
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 407
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140054. ТОМАШЕВСКІЙ, СТАНИСЛАВЪ Іосифовъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Кременца, 60 л.; — К.-Подольск. О. С. 16 Сент. 909, 2 и 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 10 Окт. 909. | 909 45598 1655 У. | 20 Нояб. 906 г. К.-Подольск. О. С. 1655 У. — арест. отд. 1 г. | 905 43532 169 М. | 904 18570 170 М. | 901 86329 169 М. | 99 23375 169 М.
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