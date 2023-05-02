Ванифатов-Ткачев Яков Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ванифатов-Ткачев
- Имя
- Яков
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 23 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13684. ВАНИФАТОВ-ТКАЧЕВ, ЯКОВ АЛЕКСЕЕВИЧ, 39 л. Гр. Бельск. у., Покровск. в., д. Сидоровой; — Н. С. Сокольническ. р. 3 отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 23 дек. 920. | 913 2814 2 ч. 1643 У. | 904 57454 170 М. | 911 101473 3 ч. 1655 У. | 904 12417 172 М. | 907 39117 309 У.
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