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Романов Федор Сысоевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Романов
Имя
Федор
Отчество
Сысоевич
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 235
Источник
Скан
Оригинальная запись
8330. РОМАНОВ ФЕДОР СЫСОЕВИЧ, 24 л., Тетюшск. у., Б.-Фроловск. в. и с. В. Т. Триб. Кавказок. окр. Ст. 116, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 7 окт. 923.

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