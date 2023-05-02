Серебренников Александр Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Серебренников
- Имя
- Александр
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 28 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9001. СЕРЕБРЕННИКОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, 45 л., Пермск. у., Ильинск. в. и с. Пермск. Губревтриб. Ст. 180а, лиш. св. 2 г. 9 м. 5 д. Исп. 28 янв. 923.
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