Целоусов Прокопий Кузьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Целоусов
- Имя
- Прокопий
- Отчество
- Кузьмич
- Дата исполнения приговора
- 27 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 337
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11671. ЦЕЛОУСОВ ПРОКОПИЙ КУЗЬМИЧ, 28 л., Слободск. у., Фалопск. в., д. Ленинской. Вятск. Губсуд. Ст. 142, п. "а", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 27/ІІ—26.
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