Фуфаев Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фуфаев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 09 сентябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 373
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12793. ФУФАЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 22 л., Богородск. у. и в., д. Петровского. Н. С. 1 уч. Сергиевск. у., Московск. г. Ст. ст. 187, 189, лиш. св. 2 Г. И пор. пр. 2 Г. П. В. 3. С. 9/ІХ—24.
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