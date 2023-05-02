Чехлов Василий Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чехлов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 451
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141227. ЧЕХЛОВЪ, ВАСИЛІЙ ЗАХАРОВЪ. К. Епифан. у., в. и с. Каменки, 23 л.; — З. Н. 4 уч. Епифан. у. 17 Окт. 909, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 31 Окт. 909.
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