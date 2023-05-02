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Чехлов Василий Захаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чехлов
Имя
Василий
Отчество
Захаров
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 451
Источник
Скан
Оригинальная запись
141227. ЧЕХЛОВЪ, ВАСИЛІЙ ЗАХАРОВЪ. К. Епифан. у., в. и с. Каменки, 23 л.; — З. Н. 4 уч. Епифан. у. 17 Окт. 909, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 31 Окт. 909.

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