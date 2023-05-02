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Архипов Кузьма Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Архипов
Имя
Кузьма
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
19 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
332. АРХИПОВ, КУЗЬМА НИКОЛАЕВИЧ, 29 л. Гр. Новоторжск. у. и в., д. Сенинкино, — Н. С. Казанск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 19 дек. 919.

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