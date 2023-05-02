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Каменский Иван Августович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Каменский
Имя
Иван
Отчество
Августович
Дата исполнения приговора
17 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 119
Источник
Скан
Оригинальная запись
4052. КАМЕНСКИЙ ИВАН АВГУСТОВИЧ, 23 л., Киевск. г., Радомысльск. у., Башевск. в. В. Т. Сибирск. окр. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. П. В. З. С.. 17/І—24.

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