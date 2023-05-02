Кустова Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКустова Прасковья Степановна

Кустова Прасковья Степановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кустова
Имя
Прасковья
Отчество
Степановна
Дата исполнения приговора
17 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 219
Источник
Скан
Оригинальная запись
7733. КУСТОВА ПРАСКОВЬЯ СТЕПАНОВНА, 32 л., Оханск. у., Змиевск. в., д. Лепетаново. Пермск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 г. Исп. 17 июня 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.