Кодинцев Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кодинцев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 19 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 129
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4401. КОДИНЦЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 21 г., Семипалатинск г., Усть-Каменгорск. у., Заудбинск. в. и с. В. Т. Приморск. р. Ст. 2 ч. 208, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 19/І—24.
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